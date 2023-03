Besuch in Berlin

Charles III. hält heute eine Rede vor dem Bundestag

Der britische König Charles III. setzt heute seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland fort. Am Vormittag will er sich in das Goldene Buch der Stadt Berlin eintragen. Anschließend hält er als erster Monarch eine Rede vor dem Bundestag.

30.03.2023