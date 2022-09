Der Thronbesteigungsrat hat Charles III. als König des Vereinigten Königreichs und des Commonwealth proklamiert. Der formale Akt fand ohne das neue Staatsoberhaupt statt. (AFP / JONATHAN BRADY)

Als erster unterzeichnete der älteste Sohn des Königs und neue Thronfolger Prinz William die Proklamation, danach Charles' Ehefrau Camilla. Charles war bereits mit dem Tod seiner Mutter Königin Elizabeth II. automatisch britischer König geworden.

Proklamation wird mehrfach verlesen

Der erste Teil der Zeremonie im St.-James's-Palast fand ohne den Monarchen statt. Anschließend sollte Charles erstmals eine Sitzung des Privy Council genannten Kronrats leiten. Später wird die Proklamation vom Balkon des Palastes verlesen. Weitere Lesungen gibt es in der City von London sowie morgen in Schottland, Nordirland und Wales.

Zum Accession Council gehören Mitglieder des Kronrates, also aktive und frühere Regierungsmitglieder, Kirchenvertreter, Richter, Mitglieder der königlichen Familie und andere Persönlichkeiten.

Krönung folgt

Nach der Proklamation folgt noch eine Krönung. Ein Datum dafür steht noch nicht fest. Die Krönung von Elizabeth II. fand 1953 statt - 14 Monate, nachdem ihr Vater gestorben und sie Königin geworden war.

Leichnam der Queen wird in Edinburgh aufgebahrt

Der Leichnam der am Donnerstag verstorbenen Queen soll morgen von Schloss Balmoral zuerst in den Holyrood-Palast in Edinburgh, die königliche Residenz in Schottland, überführt werden. In der schottischen Hauptstadt soll der Leichnam anschließend in einer Kathedrale aufgebahrt werden, bevor er nach London gebracht wird.

Vor dem Buckingham-Palast in London versammelten sich auch heute tausende Menschen, um Blumen für die verstorbene Königin niederzulegen und Kerzen anzuzünden.

Charles III verspricht, der Nation "lebenslang zu dienen"

Gestern Abend hatte Charles III. in seiner ersten Fernsehansprache als Monarch angekündigt, der Nation - so wie seine Mutter Elizabeth II. - lebenslang zu dienen. Er wolle für die Prinzipien der Nation eintreten und dem Volk mit Loyalität, Hochachtung und Liebe dienen. Charles würdigte auch das Lebenswerk seiner Mutter als Regentin. Elizabeth II. sei Vorbild und Inspiration gewesen. Sie habe vieles für ihre Pflicht geopfert.

Prinz William erhält Titel des Thronfolgers

Charles ernannte seinen Sohn William zum neuen Prinzen von Wales. Das ist traditionell der Titel des britischen Thronfolgers.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.