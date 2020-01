Fünf Jahre nach dem Anschlag auf die Redaktion der französischen Satirezeitung "Charlie Hebdo" haben Überlebende und Politiker der Opfer gedacht.

An der Veranstaltung in Paris nahmen auch der damalige Präsident Hollande sowie mehrere heutige Minister teil.



2015 waren zwei Brüder in die Redaktion des Magazins eingedrungen und hatten zwölf Menschen erschossen und zahlreiche verletzt. Auf der Flucht töteten sie einen Polizisten. Am darauffolgenden Tag nahm ein Komplize mehrere Geiseln in einem koscheren Supermarkt und erschoss dort vier Menschen.



Die Angreifer konnten kurz darauf von der Polizei getötet werden. Sie waren Anhänger der Terrororganisation Al-Kaida, die den Anschlag als Rache für Mohammed-Karikaturen des Magazins bezeichnete. Wenige Tage nach den Anschlägen demonstrierten in Paris mehr als 3,5 Millionen Menschen gegen Terrorismus.



Im Mai sollen Prozesse gegen Helfer der Attentäter beginnen. Ihnen wird unter anderem Terrorismus-Finanzierung vorgeworfen.



Der Name "Charlie Hebdo" leitet sich von der Comic-Figur Charlie Brown ab. "Hebdo" steht im französischen für "wöchentlich".



Für die Sendung "@mediasres" im Deutschlandfunk berichtet unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König im Gespräch über die Anschläge vor fünf Jahren und das heutige Gedenken. Außerdem in der Sendung: ein Interview mit dem Satiriker Micky Beisenherz zum Thema: Wofür brauchen wir Satire?



In "Kultur heute" sendet der Dlf ebenfalls ein Interview zum Thema Charlie Hebdo.