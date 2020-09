In mehreren islamischen Ländern hat es große Proteste gegen das französische Satireblatt "Charlie Hebdo" gegeben.

Anlass war die erneute Veröffentlichung der umstrittenen Mohammed-Karikaturen. In Pakistan gingen Tausende auf die Straße. Die Demonstrationen wurden von der islamistischen Partei Tehreek-e-Labbaik angeführt, die bereits in der Vergangenheit große und oft gewalttätige Proteste wegen angeblicher Blasphemie organisiert hat. Bilder des Propheten sind im Islam verboten. Eine Beleidigung der Religion kann unter den strengen pakistanischen Blasphemiegesetzen mit der Todesstrafe geahndet werden. Proteste gab es auch in der Türkei, in Ägypten und im Iran. Die Regierung in Teheran hatte die Karikaturen als "Provokation" bezeichnet.

Sonderausgabe vergriffen

Das Satireblatt hatte die Karikaturen noch einmal gedruckt, nachdem am Mittwoch in Paris der Prozeß gegen Komplizen der Attentäter des Anschlags auf die Redaktion begonnen hatte. Bei den Angriffen hatten Islamisten im Januar 2015 insgesamt 12 Menschen getötet.



Nach Angaben der Redaktion wurden alle Exemplare der Sonderausgabe binnen kurzer Zeit ausverkauft. Die Zeitung hatte am Mittwoch 200.000 Exemplare an die Kioske verteilt, für Samstag wurden 200.000 Stück nachgedruckt. Die starke Naschfrage zeige, "dass wir unterstützt werden, dass Redefreiheit, Säkularität und das Recht auf Gotteslästerung keine veralteten Werte sind und dass sie von der französischen Öffentlichkeit unterstützt werden, die diese Ausgabe gekauft hat", sagte ein Zeichner mit dem Künstlernahme "Juin" der Nachrichtenagentur AFP,



Die Zeichnungen zeigen unter anderem den Propheten Mohammed mit einer Bombe anstelle eines Turbans auf dem Kopf. "Wir werden niemals aufgeben", hatte der Leiter der Hebdo-Redaktion, Laurent "Riss" Sourisseau, in einem Begleittext geschrieben. Die Karikaturen erneut zu drucken, sei "bedeutsam".