Die Türkei hat eine Titelseite des französischen Satiremagazins "Charlie Hebdo" mit einer Karikatur von Präsident Erdogan scharf verurteilt.

Kommunikationsdirektor Altun sprach von "kulturellem Rassismus". Die sogenannten Karikaturen seien "abstoßend" und ohne menschliche Moral, hieß es in einer Mitteilung. Die Karikatur mit dem Titel "Erdogan - privat ist er sehr lustig" zeigt den türkischen Präsidenten, wie er in einem Sessel sitzt und den Rock einer Frau anhebt.



Die Stimmung zwischen Frankreich und der Türkei ist seit dem Mord an dem französischen Geschichtslehrer Paty angespannt. Dieser hatte im Unterricht Mohammed-Karikaturen als Beispiel für Meinungsfreiheit gezeigt. Der französische Staatschef Macron hatte mehrfach die Meinungsfreiheit und das Veröffentlichen von Karikaturen verteidigt - zuletzt bei der Gedenkfeier für Paty.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.