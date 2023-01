Das französische Satiremagazin "Charlie Hebdo" veröffentlicht erneut Karikaturen über Ayatollah Chamenei, das geistliche Oberhaupt des Iran. (picture alliance / Winfried Rothermel)

Die Zeitschrift erklärte, die Karikaturen seien Teil eines Wettbewerbs, den sie im Dezember zur Unterstützung der regierungskritischen Proteste im Iran ausgeschrieben hatte. Redaktionschef Riss fügte hinzu: "Die Mullahs sind nicht glücklich". Warum "Charlie Hebdo" die Zeichnungen veröffentlichte, begründete er so: Man wolle den Kampf der Iraner für ihre Freiheit unterstützen, indem man ihren "vorsintflutlichen religiösen Anführer lächerlich mache und ihn in den Mülleimer der Geschichte" werfe.

Nach ersten Karikaturen zum Iran vergangene Woche hatte das Regime in Teheran mit Konsequenzen gedroht und eine französische Forschungseinrichtung geschlossen. Am Sonntag versammelten sich mehrere Dutzend Iraner vor der französischen Botschaft in der Hauptstadt und verbrannten französische Fahnen.

