In den USA ist ein bereits zu lebenslanger Haft verurteilter Rassist in einem weiteren Verfahren zu lebenslänglich plus 419 Jahre Gefängnis verurteilt worden.

Ein Gericht im Bundesstaat Virginia verhängte die Strafe wegen Mordes an einer Demonstrantin. Der 22-Jährige hatte die Frau im August 2017 mit seinem Auto überfahren, als sie auf einer Kundgebung in Charlottesville gegen Rechtsextremisten protestierte. Mehr als 20 weitere Menschen wurden verletzt. Im vergangenen Monat war der Mann bereits wegen 29 Hassverbrechen verurteilt worden. Er war der Todesstrafe entgangen, weil er sich schuldig bekannt hatte.