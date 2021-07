Die Stadt Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia hat nach jahrelanger Debatte die Statue des Konföderierten-Generals Robert E. Lee entfernt.

Auch das Standbild des Südstaatengenerals Thomas J. Jackson wurde abgebaut. Bürgerrechtsaktivisten hatten die Statuen als rassistisch kritisiert und gefordert, dass sie entfernt werden. Gegen entsprechende Pläne hatten Rechtsextremisten im Jahr 2017 mit einer Kundgebung protestiert. Dabei fuhr ein Teilnehmer mit einem Auto absichtlich in Gegendemonstranten und tötete eine Frau.



General Lee wird in der rechten Szene in den USA als Held verehrt. Im Bürgerkrieg der Südstaaten gegen die Nordstaaten führte er die Konföderierten, die für die Beibehaltung der Sklaverei und gegen mehr Rechte für schwarze Menschen kämpften.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.