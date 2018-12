Ein US-Neonazi soll wegen Mordes an einer Demonstrantin in Charlottesville im Bundesstaat Virginia lebenslang in Haft.

Dieses Strafmaß wurde von der Geschworenenjury eines Gerichts in der Stadt verhängt. Der Mann war im August 2017 mit seinem Wagen in eine Gruppe von Gegendemonstranten gefahren; eine Frau wurde dabei getötet. Das endgültige Strafmaß soll Ende März bekannt gegeben werden.