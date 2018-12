Die Regierung in Großbritannien hat erste Maßnahmen eingleitet, um einen ungeregelten Austritt aus der Europäischen Union bewältigen zu können. Wie das Verkehrsministerium in London mitteilte, wurden für rund 120 Millionen Euro zusätzliche Fährschiffe gebucht.

Die Schiffe sollen die Häfen in Portsmouth, Poole oder Plymouth anlaufen können. Auf diese Weise soll die Versorgung des Landes gesichert werden, für den Fall, dass es im Hafen von Dover wegen der Grenzkontrollen zu Engpässen kommt. Laut BBC können die gemieteten Fähren rund 4.000 zusätzliche Lastwagen transportieren. Charter-Verträge wurden demnach mit französischen, dänischen und britischen Unternehmen abgeschlossen. Der Großteil des Geldes fließt laut BBC nach Dänemark.



Ein Ministeriumssprecher sprach von einer Notfallmaßnahme. Die Regierung bemühe sich weiterhin um ein konkretes Austrittsabkommen, daneben bereite man sich auf alle Szenarien vor. Kritik kam von der britischen Opposition. Der Chef der pro-europäischen Liberaldemokraten, Cable, sagte, dass das Geld zum großen Teil an europäische Unternehmen fließe, sei mehr als ironisch und mache Großbritannien zu einer Lachnummer.



Derzeit verkehren täglich etwa 16.000 Lastwagen zwischen dem nordfranzösischen Calais und Dover in Südengland. Sie transportieren unter anderem Lebensmittel, Medikamente oder Industriegüter. Sollten nach dem EU-Austritt in drei Monaten Grenzkontrollen eingeführt werden, wird mit langen Staus auf beiden Seiten des Ärmelkanals gerechnet.