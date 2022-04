"Vereine Patrioten"

Justizzentrum Koblenz (picture alliance / dpa)

Nach Angaben der federführenden Generalstaatsanwaltschaft Koblenz gab es gestern Durchsuchungen unter anderem in Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen sowie in Brandenburg und Thüringen. Am Einsatz in 20 Objekten waren rund 270 Beamte beteiligt.

Verdächtige aus Corona-Protestszene und Reichsbürgerbewegung

Den Verdächtigen werden die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Zuzuordnen seien die Personen der Corona-Protestszene und der Reichsbürgerbewegung, so die Ermittler. Bei den Durchsuchungen wurden etwa Waffen, Munition, Bargeld, Goldbarren und Silbermünzen sichergestellt. Vier Beschuldigte seien festgenommen worden, gegen sie seien Haftbefehle beantragt worden.

Bürgerkriegsähnliche Zustände sollten herbeigeführt werden

Konkret soll die Chatgruppe "Vereinte Patrioten" vorgehabt haben, Einrichtungen der Stromversorgung zu zerstören, um so einen bundesweiten Stromausfall auszulösen. "Damit sollten nach der Vorstellung der Beschuldigten bürgerkriegsähnliche Zustände verursacht und schließlich das demokratische System in Deutschland gestürzt werden", hieß es in der Mitteilung von Generalstaatsanwaltschaft und Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz. Die Ermittlungen gegen die Gruppe liefen seit Oktober vergangenen Jahres.

Entführung Lauterbachs geplant

Unter anderem soll die Entführung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach geplant gewesen sein. Der SPD-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", manchen Covid-Leugnern gehe es nicht um den Kampf gegen Impfungen oder Corona-Auflagen. "Sie kämpfen gegen unsere demokratische Grundordnung". Er lasse sich dadurch aber nicht beirren, ergänzte Lauterbach.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.