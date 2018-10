Die Mitglieder der rechtsextremen Gruppe "Revolution Chemnitz" wollten laut eines Chatverlaufs einen Bürgerkrieg in Deutschland auslösen.

Wie schon bei früheren rechtsterroristischen Gruppen soll auch bei dieser Gruppe die Kommunikation über Chats in Messengerdiensten wie WhatsApp und Telegram abgelaufen sein. Die Auswertung dieser Chats habe ihm tiefe Einblicke in die Denkweise der Gruppe vermittelt, sagte ein hochrangiger Ermittler.



ARD-Korrespondent Holger Schmidt berichtet (Audio-Link), dass die Chats größenwahnsinnig bis großmaulig klingen. So wollte die Gruppe eine Systemwende herbeiführen und einen Bürgerkrieg auslösen. Dabei werde es dann auch Opfer geben, darüber sei man sich im Klaren gewesen. Es sei an der Zeit, nicht nur Worte sprechen zu lassen, sondern auch Taten, hieß es demnach. Die Formulierung erinnert stark an das Motto "Taten statt Worte". So hatte die Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" NSU ihre zehn Morde gerechtfertigt. Der NSU sei aber im Vergleich zur "Revolution Chemnitz" nur eine "Kindergarten-Vorschulgruppe", heißt es in den Chats.



Für den Tag der Deutschen Einheit sei eine große Aktion geplant gewesen. Diese solle zunächst nach Gewalt aussehen, die von Linksextremen ausgehe. "Ich könnte wetten: Sollte ein zweites Hamburg wie zum G20 Gipfel entstehen, sind die Bullen zu 88,88 Prozent auf unserer Seite!", schrieb ein Mitglied des Chats. "Es muss nur so aussehen, als hätten die Parasiten angefangen!" 88,88 Prozent ist dabei wohl mehr als ein Zahlenspiel. 88 ist in der Neonazi-Szene der Code für Heil Hitler - weil H der achte Buchstabe des Alphabets ist. Was die eigene Rolle an einem kommenden Umsturz angeht, war die Gruppe sehr selbstbewusst, wie ein Zitat offenbart: "Die Revolution fordert Opfer. Nur wir werden keine sein."



Bislang ist gegen fünf Verdächtige Untersuchungshaft angeordnet worden. Drei weitere sollten der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe zufolge dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof am Dienstagnachmittag vorgeführt werden.