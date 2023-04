Rachid Ghannouchi, Führer der Islamistenpartei Ennahda bei einer früheren Wahlkampfveranstaltung (Archivbild) (picture alliance / dpa - Mohamed Messara)

Der Vorsitzende der größten Partei des Landes, der gemäßigt islamistischen Ennahda, wurde nach deren Angaben an einen unbekannten Ort gebracht. Ein ranghoher Polizeibeamter erklärte, Ghannouchi sei zum Verhör vorgeladen und sein Haus durchsucht worden. Die Staatsanwaltschaft ermittle gegen ihn wegen "aufrührerischer Äußerungen". Laut örtlichen Medien hatte Ghannouchi zuvor gesagt, Tunesien drohe ein "Bürgerkrieg", sollte dort der politische Islam, aus dem seine Partei hervorging, ausgelöscht werden. Staatschef Saied geht zunehmend autoritär gegen seine Gegner vor. In den vergangenen Wochen wurden in dem nordafrikanischen Land nach landesweiten Protesten über 20 Oppositionelle, Journalisten, Arbeiterführer und Aktivisten festgenommen.

Saied bezichtigt die Festgenommenen, an einer "Verschwörung gegen die Sicherheit des Staates" beteiligt gewesen zu sein.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.