Krise am Atomkraftwerk Saporischschja

IAEA-Chef Rafael Grossi bei seinem ersten Besuch bei Wolodymyr Selenskyj in Kiew vor gut einem Monat. (dpa-news / Ukrainian Presidentia)

Grossi soll unter anderem mit Präsident Selenskyj, Energieminister Haluschtschenko sowie dem Leiter der staatlichen Atomenergiegesellschaft, Kotin, zusammentreffen. Auf Twitter forderte Grossi vor seiner Abreise erneut eine nukleare Sicherheitszone um das Atomkraftwerk Saporischschja. Die Anlage in der Südukraine ist seit März in den Händen der russischen Besatzer. Sie liegt in einem der nun von Russland annektierten Gebiete. Gestern stellte Russlands Staatschef Putin das Kraftwerk per Dekret unter russische Zwangsverwaltung. Grossi hatte den Meiler in Saporischschja Anfang September mit einem Expertenteam der IAEA besucht und sich immer wieder besorgt über dessen Sicherheit geäußert.

