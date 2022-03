Der Chef der russischen Nationalgarde, Viktor Solotow (x)

Wie der Chef der russischen Nationalgarde, Solotow, mitteilte, kommt man - so wörtlich - "in der Ukraine langsamer voran als geplant." Nicht alles gehe so schnell, wie man es gern hätte. Vor allem seien die großen Städte der Ukraine nicht unter Kontrolle, hieß es. Solotow gilt als enger Vertrauter des russischen Präsidenten. Die Nationalgarde ist Putin direkt unterstellt und hat Truppen in der Ukraine.

Ukrainischen Angaben zufolge setzte das russische Militär seine Angriffe fort. Demnach wurde etwa die Offensive in der Hauptstadtregion Kiew verstärkt. In der ostukrainischen Stadt Donezk sollen nach Angaben der dortigen pro-russischen Separatisten zufolge 20 Zivilisten durch Trümmer einer abgefangenen ukrainischen Rakete getötet worden sein. Die Informationen der beiden Kriegsparteien sind nicht unabhängig zu überprüfen. Auch die ukrainische Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer steht weiterhin unter russischen Beschuss. Der Stadtverwaltung zufolge sollen bereits mehr als 2.500 Menschen bei den Angriffen getötet worden sein. Auch hier ist eine Überprüfung der Angaben schwierig. Wie der ukrainischen Netzbetreiber Ukrenergo mitteilte, wurde erneut eine Hochspannungsleitung zur Reaktor-Ruine in Tschernobyl beschädigt. Demnach ist die Stromversorgung unterbrochen.

