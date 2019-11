Der Chef des europäischen Rettungsfonds ESM, Klaus Regling, plädiert für eine weitere Vereinheitlichung des europäischen Finanz- und Kapitalmarkts.

Regling sagte der "Neuen Zürcher Zeitung", es seien noch viele Schritte nötig, um die anhaltende Fragmentierung des europäischen Kapitalmarkts zu beseitigen. Dies sei wichtig, weil sich so die Risikoteilung über die Märkte verbessere. Das wiederum mache den Euro attraktiver für internationale Investoren.



Der geschäftsführende ESM-Direktor wertete es als positiv, dass das Interesse am Euro weltweit zunehme. Als Grund dafür nannte er die Handels- und Geldpolitik der USA, die sich gegen den Multilateralismus richte.

Stabilitätspakt zu unübersichtlich

Mit Blick auf den Stabilitätspakt forderte Regling einfachere Regeln. Mit der Zeit seien immer mehr Ausnahmen dazugekommen. Das führe zu Unübersichtlichkeit. Außerdem plädierte er für einen weiteren europäischen Fonds neben dem ESM, der Budgethilfen an Krisenstaaten vergeben kann. Diese Hilfen müssten über den Konjunkturzyklus zurückgebezahlt werden.



Allgemein verteidigte der ESM-Chef die Währungsunion aber gegen Kritik. Der Euro-Raum sei trotz der Krise zusammengeblieben. Kein Land sei ausgetreten. Länder wie Portugal und Griechenland hätten hart und erfolgreich daran gearbeitet, an die Märkte zurückzukehren.



Die Kritik, dass das Regelwerk stark strapaziert oder gar verletzt wurde, etwa bei der Nichtbeistandsklausel, weist Regling ebenfalls zurück. Die Klausel sei nie verletzt worden. Das würden fünf Urteile des Deutschen Bundesverfassungsgerichts und drei Urteile des Europäischen Gerichtshofes belegen. In Deutschland sei während der Krise exzessive Kritik geäussert worden, es sei der Teufel an die Wand gemalt worden mit Hyperinflation, Rechtsbrechung oder riesigen Verluste. Regling betonte, dies sei alles nicht eingetreten. Deshalb hätten die Fundamentalkritiker - etwa aus Deutschland - an Glaubwürdigkeit verloren.