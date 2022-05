Ernährungskrise

Chef des UNO-Entwicklungsprogramms fordert offene Märkte

Der Leiter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, Steiner, hat an die weltweite Gemeinschaft appellliert, den Handel mit Nahrungsmitteln nicht zu blockieren. Steiner sagte im Deutschlandfunk, die Hungerkrise sei sehr ernst und könne in einigen Ländern auch zu einer politischen Krise werden. Durch den Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland seien Lieferketten unterbrochen.

20.05.2022