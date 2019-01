Nach der Entscheidung des britischen Parlaments gegen den Brexit-Vertrag hat EU-Chefunterhändler Barnier eindringlich vor den Folgen eines ungeregelten Austritts aus der Europäischen Union gewarnt.

Das Risiko sei so hoch wie noch nie, sagte Barnier im Europaparlament in Straßburg. Ein geordneter Brexit bleibe in den nächsten Wochen die absolute Priorität. Die Briten müssten ihre roten Linien aufgeben, dann sei man bereit, zu verhandeln. London könne von Brüssel allerdings keine großen Zugeständnisse erwarten. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Timmermans, erklärte, man bereite sich auf alle möglichen Szenarien vor, um den Schaden möglichst gering zu halten.



Die Abgeordneten im britischen Unterhaus hatten sich gestern Abend mit 432 zu 202 Stimmen gegen den mit der EU ausgehandelten Vertrag ausgesprochen. Premierministerin May muss sich am Abend einem Misstrauensantrag stellen, den der Labour-Vorsitzende Corbyn beantragt hat. Zusätzlich sammelt seine Partei Unterschriften für eine Neuwahl.