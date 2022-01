Der Chefarzt der Lungenklinik Bethanien in Moers, Thomas Voshaar. (xIMAGO / Reichwein)

Voshaar sagte im Deutschlandfunk , Omikron habe eine akzeptable Krankheitslast und sei stark ansteckend. Wenn sich Menschen damit infizierten, werde die immunologische Abwehr im Körper breiter. Der Arzt sagte wörtlich: "Wir müssen mit dem Virus leben und darauf setzen, dass sich hundert Prozent mit Omikron infizieren. Das führt in die Normalität." Wenn danach noch weitere natürliche Infektionen erfolgten, sei das der Weg von der Pandemie in einen sogenannten endemischen Zustand. Voshaar betonte, man könne das Corona-Virus nicht wegimpfen.

Die Arbeitsbelastung in den Kliniken hält der Chefarzt für erträglich. Die Spitzenbelastung halte immer nur kurz an. Grundsätzlich sieht er die Kliniken gut ausgetattet. "Solange die Patienten nicht auf den Fluren stehen, haben wir Platz", hieße es in seiner Klinik.

Vohaar ist auch Präsident des Verbands Pneumologischer Kliniken. Er gab zu, dass seine Ansichten nicht von allen Ärzten geteilt werden.

So geht zwar auch der Virologe Hendrik Streeck davon aus, dass irgendwann alle mit dem Virus in Kontakt kommen werden, er rief aber im ZDF zur Kontaktbeschränkung und vor allem zur Impfung auf. Bei so hohen Zahlen solle jeder noch einmal aufpassen. Es ginge darum, die Zeit bis zur Trendumkehr zu überbrücken.

