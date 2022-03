Zugleich beende er sein Engagement als Musikdirektor des Nationalorchesters am Opernhaus Capitole im französischen Toulouse, teilte Sochijew mit. Er habe zwischen seinen russischen und französischen Musikern wählen sollen. Das sei für ihn untragbar gewesen. Daher habe er sich entschieden, beide musikalische Leitungen aufzugeben. Der 44-Jährige führte aus, viele Menschen hätten von ihm eine Positionierung zu dem, was derzeit passiere, erwartet. Die "aktuellen Ereignisse" riefen in ihm schwierige Gefühle hervor.

Mehrere russische Musikschaffende sind seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine unter Druck geraten, sich öffentlich von Staatschef Putin zu distanzieren - darunter die russische Starsopranistin Anna Netrebko. Dirigent Waleri Gergijew verlor reihenweise Engagements.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.