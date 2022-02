Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Der Chefredakteur einer Lokalzeitung, Arslan, sei am Abend vor dem Redaktionsgebäude in der Stadt Kocaeli in Nordwesten des Landes von Kugeln getroffen worden, berichteten örtliche Medien. Er sei im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Nach Angaben von Reporter ohne Grenzen, hatte Arslan Bestechungsvorwürfe gegen den Bürgermeister der Stadt erhoben. Dieser soll Gruppierungen, die der türkischen Regierungspartei AKP nahestehen, öffentliche Aufträge zugeschanzt haben.

