Die Tochter von Hillary und Bill Clinton, Chelsea Clinton, kann sich einen Wechsel in die Politik vorstellen.

Das berichtet die britische Zeitung Guardian. Obwohl sie die Politik von US-Präsident Trump verabscheue, habe sie keine konkreten Pläne in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten, sagte Clinton. Sie empfinde eine große Dankbarkeit für die Arbeit demokratischer Kongressabgeordneter und Senatoren, die sich dafür einsetzten, der Politik von Trump etwas entgegen zu setzen. Sollten diese Menschen aber eines Tages in Rente gehen, könne sie sich einen Wechsel in die Politik durchaus vorstellen.