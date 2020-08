In Gießen hat der Prozess gegen die mutmaßlichen Betreiber von Deutschlands ehemals größtem Online-Drogen-Shop begonnen.

Die sieben angeklagten Männer sollen im Darknet anderthalb Jahre lang Drogen verkauft haben, darunter kiloweise Amphetamin, Cannabis, Ecstasy und Kokain. Die Drogen haben sie laut Anklage in den Niederlanden beschafft, deutschlandweit an verschiedenen Orten gelagert und dann an Kundinnen und Kunden verschickt. Bezahlt wurde mit Bitcoin. Die Betreiber sollen so mehr als eine Million Euro eingenommen haben.



Bei den Verdächtigen handelt es sich um Männer aus Deutschland, Polen, den Niederlanden und der Türkei. Die Polizei hatte sie mithilfe von verdeckten Ermittlungen und fingierten Drogenkäufen enttarnt. Der Prozess läuft voraussichtlich bis November.