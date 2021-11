Der Präsident des Bundesarbeitgeberverbands Chemie, Beckmann, sagte, angesichts des geringen zeitlichen Vorlaufs seien Kontrollen im großen Stil, etwa für Schichtarbeiter in der Produktion, nur schwer umsetzbar. So gelte es etwa, Staus an den Werkstoren zu verhindern, um Infektionen zu vermeiden. Zugleich müssten Schichten in der Produktion vollständig besetzt sein. Beckmann sprach von einer "Irrsinnskomplexität" und betonte, es seien noch manche Fragen ungeklärt. 3G im Betrieb helfe, müsse aber rechtssicher ausgestaltet werden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 22.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.