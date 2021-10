Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an den Deutschen Benjamin List und den in Schottland geborenen US-Forscher David W.C. MacMillan für Methoden zur Beschleunigung chemischer Reaktionen. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mit.

Die Chemiepreisträger des Jahres hätten ein neues und geniales Werkzeug für den Aufbau von Molekülen entwickelt, die Organokatalyse, begründete das Komitee seine Entscheidung. Sie werde für die Erforschung neuer Arzneimittel eingesetzt und habe auch dazu beigetragen, die Chemie umweltfreundlicher zu

machen.

Die Organokatalyse habe sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit entwickelt. Mithilfe dieser Reaktionen könnten Forscher nun vieles effizienter herstellen, von neuen Arzneimitteln bis hin zu Molekülen, die Licht in Solarzellen einfangen können.

Benjamin List war der Verkündung per Telefon zugeschaltet. Der Anruf habe ihn komplett überrascht, sagte er. Normalerweise mache seine Frau beim Frühstück immer den Scherz er sollte am Nobelpreis-Tag sein Telefon nicht zu weit von sich legen. "Dieses Mal hat sie den Witz nicht gemacht und dann zeigte das Display einen Anruf aus Schweden", erzählte er lachend.

Die Nobelpreis-Verleihung im Live-Stream

Im letzten Jahr ging der Chemie Nobelpreis an Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna. Sie erhielten den Preis für ihre Entwicklung der Gen-Schere CRISPR/Cas9. Die Methode war seit Jahren als starker Anwärter auf den berühmten Preis gehandelt worden. Vor den beiden Biochemikerinnen war der Chemie-Nobelpreis nur fünf Mal an eine Frau vergeben worden.

Die Nobel-Woche im Überblick

Der Nobelpreis gilt international als eine der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen. Zum Auftakt der Nobel-Woche wurden am Montag die Preisträger in der Kategorie Medizin/Physiologie bekannt gegeben. Die Auszeichnung teilen sich in diesem Jahr David Julius und Ardem Patapoutian für die Erforschung von Sinnesrezeptoren. Der Nobelpreis für Physik, dessen Gewinner am Dienstag bekannt gegeben wurden, geht in diesem Jahr zur Hälfte an die Pioniere der Klimaforscher Klaus Hasselmann und Syukuro Manabe sowie an den Italiener Giorgio Parisi für seine Arbeit zum Verständnis komplexer Systeme. Am Donnerstag wird der Nobelpreis für Literatur vergeben. Am Freitag folgt der Friedensnobelpreis und am Montag die Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften.