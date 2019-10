Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an einen US-Amerikaner, einen Briten und einen Japaner. Wie in Stockholm bekanntgegeben wurde, werden die Wissenschaftler John Goodenough, Michael Stanley Whittingham and Akira Yoshino ausgezeichnet.

Sie werden für ihre Forschungen im Bereicht der Entwicklung von Lithium-Ionen-Akkus geehrt. Die leichten, wiederaufladbaren und starken Batterien würden in zahlreichen Produkten wie Mobiltelefonen, Laptops und Elektro-Fahrzeugen eingesetzt. Sie können große Mengen an Solar- und Windenergie speichern und machen so eine Welt frei von fossilen Kraftstoffen möglich, wie es in der Begründung heißt. Der 1922 geborene Goodenough sei der älteste Nobelpreisträger überhaupt.



Der Nobelpreis ist mit umgerechnet 830.000 Euro dotiert. Er wird am 10. Dezember übergeben.