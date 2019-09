Chemiefabrik in Frankreich

Der Brand in einer Chemiefabrik im nordfranzösischen Rouen ist unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht.

Die Produktionsanlage liegt wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Das Werk des Unternehmens Lubrizol stellt Zusatzstoffe für Schmiermittel her. Sie gehört Medienberichten zufolge in die sogenannte Seveso-Kategorie für gefährliche Produktionsstätten, die besonders überwacht werden. In Rouen und zehn umliegenden Gemeinden blieben Schulen und Kindertagesstätten geschlossen.