Bei der Explosion in einem Chemiepark in der chinesischen Stadt Yancheng sind 47 Menschen getötet worden.

Das Unglück war durch ein Feuer in einer Fabrik ausgelöst worden, in der Pestizide hergestellt werden. Zunächst hatten staatliche Medien nur von sechs Toten berichtet. In China gibt es immer wieder schwere Industrieunfälle, was nach Einschätzung von Beobachtern auf zu laxe Vorschriften zurückzuführen ist.