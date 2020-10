Die internationale Agentur zur Kontrolle des Verbots von Chemiewaffen hat im Fall des vergifteten russischen Oppositionellen Nawalny den Nachweis eines Kampfstoffs bestätigt. Demnach wurde in einer Blutprobe ein Nervengift der Nowitschok-Gruppe nachgewiesen.

Damit sind die Befunde eines Bundeswehr-Labors sowie die Untersuchungsergebnisse von Experten in Frankreich und Schweden bestätigt. Nawalny war am 20. August auf einem russischen Inlandsflug zusammengebrochen und wurde zunächst im sibirischen Omsk behandelt. Am 22. August wurde er in die Berliner Charité verlegt, die er Ende September verlassen konnte. Der Fall hat zu politischen Spannungen zwischen Berlin und Moskau geführt. Nawalny beschuldigt den russischen Präsidenten Putin, seine Vergiftung angeordnet zu haben. Nawalny hatte zahlreiche Korruptionsfälle auch im Umfeld Putins aufgedeckt.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.