Deutschland will das Thema Chemiewaffen auf die Tagesordnung des UNO-Sicherheitsrats setzen.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes erklärte in Berlin, für die Bundesregierung sei klar, dass ein Giftgas-Einsatz für die Verantwortlichen nicht folgenlos bleiben dürfe. Anlass für den Vorstoß ist der Abschlussbericht der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen zum Zwischenfall in der syrischen Stadt Duma. Darin heißt es, es gebe vernünftige Gründe anzunehmen, dass bei dem Angriff Anfang April 2018 Chlorgas eingesetzt worden sei. Dabei wurden in der von Rebellen gehaltenen Stadt nach Angaben des UNO-Menschenrechtsrats mindestens 49 Menschen getötet und bis zu 650 verletzt. Wer dafür verantwortlich war, sagt die OPCW in ihrem Bericht allerdings nicht.



Der Westen hatte den syrischen Regierungstruppen die Schuld gegeben, was von der Führung in Damaskus und ihrem Verbündeten Russland zurückgewiesen wurde.