Die EU-Mitgliedsstaaten haben eine Regelung beschlossen, die es erleichtern soll, Sanktionen wegen des Einsatzes von Chemiewaffen zu verhängen.

Dies war zwar schon bisher möglich. In Zukunft sollen Strafmaßnahmen aber schneller ergriffen werden können, etwa die Sperrung von Vermögen oder die Verhängung von Einreiseverboten in die Europäische Union.



Hintergrund des Beschlusses ist der Gift-Anschlag auf den ehemaligen russischen Agenten Skripal in Großbritannien.



Bundesaußenminister Maas sagte, es sei wichtig, deutlich zu machen, dass so etwas nicht ungeahndet bleibe.



Für den Anschlag auf Skripal macht London Russland verantwortlich; die Regierung in Moskau weist jede Verantwortung von sich.