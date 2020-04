Die syrische Regierung hat den Bericht der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen als "irreführend" zurückgewiesen.

Das Außenministerium in Damaskus erklärte, die OPCW habe Schlussfolgerungen "verfälscht und erfunden". Niemals sei Giftgas in dem Dorf Latamneh oder anderen Orten eingesetzt worden.



Dem Untersuchungsbericht zufolge ist nachgewiesen, dass Einheiten der syrischen Luftwaffe 2017 Sarin und Chlorgas gegen die Bevölkerung in Latamneh einsetzte. Darin heißt es, derartige Angriffe seien ohne Befehle der höchsten Militärebene nicht möglich gewesen.



Die EU prüft inzwischen weitere Sanktionen gegen die Regierung in Damaskus. Es werde keine Straffreiheit für diese schrecklichen Taten geben, erklärte der EU-Außenbeauftragte Borrell. Diejenigen, die für den Einsatz chemischer Waffen verantwortlich seien, müssten für diese verwerflichen Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden.