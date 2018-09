In Chemnitz haben nach Angaben der Stadt rund 65.000 Menschen am Konzert gegen Fremdenfeindlichkeit teilgenommen. Bei dem Konzert unter dem Motto "Wir sind mehr" sind unter anderem die Bands Die Toten Hosen, Kraftklub und Feine Sahne Fischfilet aufgetreten.

Die Veranstaltung begann mit einer Schweigeminute. Das Konzert richtete sich gegen die rassistischen Anfeindungen, die es vor einer Woche in Chemnitz gegeben hatte. Auslöser war der Tod eines 35-jährigen Mannes, der von zwei Asylbewerbern erstochen worden sein soll.



Am Rande des Konzertes wurden Spendengelder gesammelt. Nach Angaben der Organisatoren soll die Hälfte des Geldes der Familie des Getöteten zugute kommen, die andere Hälfte ist für antifaschistische, antirassistische und zivilgesellschaftliche Initiativen in Sachsen vorgesehen.



Die Gruppen Pro Chemnitz und Thügida hatten versucht, Demonstrationen gegen das Konzert anzumelden. Die Stadt untersagte diese unter Verweis auf mangelnde Flächen und eine Auslastung der Stadt durch das Konzert.



Die sächsische Polizei berichtete am Abend von Zwischenfällen an dem Ort, an dem der 35-Jährige vor mehr als einer Woche niedergestochen worden war. Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Wie die Polizei auf Twitter außerdem mitteilte, nahm sie in Dresden einen Mann fest, der am Samstag in Chemnitz einen Journalisten angegriffen haben soll.



Im Innenausschuss des Landtags in Desden verteidigte Sachsens Innenminister Wöller den Einsatz der Polizei in Chemnitz. Die Polizei sei überrascht worden, mit welcher Geschwindigkeit rechte Gruppen die Menschen mobilisiert hätten.