Im Prozess um die tödliche Messerattacke von Chemnitz hat die Verteidigung des angeklagten Asylbewerbers aus Syrien die Einstellung des Verfahrens beantragt.

Es mangele an handfesten Beweisen, argumentierte die Verteidigung zum Auftakt des Verfahrens. Tatzeit, Tatort und Motive seien unklar. Dem 23-jährigen Asylbewerber wird Totschlag vorgeworfen. Er soll im August 2018 einen 35-jährigen Deutschen mit Messerstichen getötet und einen weiteren Mann schwer verletzt haben. Ein aus dem Irak stammender Mittäter ist auf der Flucht.



Das Verfahren vor dem Landgericht Chemnitz wurde aus Sicherheitsgründen und wegen des großen öffentlichen Interesses in einen Saal des Oberlandesgerichtes in Dresden verlegt. Bislang sind Prozesstermine bis Ende Oktober anberaumt.



Die Gewalttat hatte in Chemnitz eine Reihe ausländerfeindlicher Demonstrationen und Aufmärsche von Rechtsextremen ausgelöst, die bundesweit für Schlagzeilen sorgten.