Nach dem offiziellen Ende der Demonstrationen in Chemnitz ist es zu Ausschreitungen gekommen

Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, gab es zwischen Kleingruppen von Störern beider politischen Lager Angriffe in Bahnhofsnähe. Kräfte der Bundespolizei seien dort im Einsatz, hieß es. Das Nachrichtenportal t-online meldet unter Berufung auf Angaben der Stadt, dass elf Personen verletzt worden seien. Der hessische SPD-Bundestagsabgeordnete Bartol berichtet von einem Angriff auf seine Reisegruppe. Er sei entsetzt, schrieb er auf Twitter. Seine Gruppe aus Marburg sei gerade auf dem Weg zum Bus von Nazis überfallen worden. Alle SPD-Fahnen seien zerstört worden.



Tagsüber hatte es Kundgebungen von Anhängern rechter Gruppierungen und der AfD sowie von Gegendemonstranten gegeben. Daran beteiligten sich jeweils mehrere tausend Menschen. Vor knapp einer Woche war es bei Aufmärschen rechter Schlägertrupps in der Stadt zu rassistischen Ausschreitungen gekommen. Vorausgegangen war die Tötung eines Mannes beim Chemnitzer Stadtfest. Ein Mann aus Syrien und einer aus dem Irak befinden sich wegen Tatverdachts in Untersuchungshaft.