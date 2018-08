Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, warnt vor einer schleichenden Verschiebung des Grundkonsenses in der Gesellschaft.

In einer im Internet übertragenen Diskussion sagte er nach den Vorfällen von Chemnitz, Rassismus, Antisemitismus, Hetzjagden oder pauschale Verdächtigungen des Islam müssten tabu bleiben. Der Deutsche Beamtenbund sieht die Gefahr, dass das Vertrauen in den Rechtsstaat und seine Institutionen untergraben wird. DBB-Chef Silberbach wies zudem darauf hin, dass die Sicherheitsbehörden bundesweit unter massivem Personalmangel litten. Die Gewerkschaft der Polizei erklärte, Chemnitz sollte ein Alarmsignal für die Politik sein, mit aller Konsequenz zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter konstatierte, es sei unübersehbar, dass Rassismus und Antisemitismus in Teilen der Gesellschaft inzwischen salonfähig seien.