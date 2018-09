Die Bundespolizei und das Innenministerium in Sachsen haben einen Bericht über eine Panne als Grund für die Unterbesetzung der Polizei bei den Ausschreitungen in Chemnitz zurückgewiesen.

Die "Welt am Sonntag" hatte gemeldet, dass das Landes-Innenministerium fälschlicherweise nur in Pirna Verstärkung der Bundespolizei angefordert habe, dies aber beim übergeordneten Präsidium in Potsdam hätte tun müssen. Ein Sprecher der Bundespolizei stellte klar, das sei keineswegs eine Panne gewesen. Es gebe vielmehr keine generelle Regel, wo man in einer solchen Situation Unterstützung hätte anfordern müssen. Ein Sprecher des Innenministeriums in Dresden teilte mit, man habe sich wegen der Entfernung gegen eine Anfrage in Potsdam entschieden.