Ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke auf einen Deutschen in Chemnitz und den darauffolgenden rechtsextremen Ausschreitungen sind neue Details der Ermittlungen bekannt geworden.

Wie WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" berichten, liegen dem sächsischen Landeskriminalamt Handy-Chats rechter Demonstrationsteilnehmer vor. Demnach sollen im vergangenen Jahr Verabredungen zur Gewalt gegen Migranten getroffen worden sein. In den Chat-Nachrichten sei der Begriff "Jagd" verwendet worden, hieß es.



Am Abend wurde mit einem Friedensgottesdienst in der Chemnitzer Stadtkirche St. Jakobi an den gewaltsamen Tod von Daniel H. am Rande des Stadtfestes vor einem Jahr erinnert. Im Anschluss schlossen sich rund 400 Teilnehmer zu einer Menschenkette um die Stadtkirche und das Rathaus zusammen, um ein Zeichen der Toleranz zu setzen. - In der vergangenen Woche war ein Syrer wegen des Messerangriffs zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden.