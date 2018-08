Nach der rechtswidrigen Veröffentlichung eines Haftbefehls im Zusammenhang mit dem Totschlag in Chemnitz wird gegen einen Abgeordneten der Bremer Bürgerschaft ermittelt.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, handelt es sich um den Vorsitzenden und Mitbegründer der rechten Wählervereinigung "Bürger in Wut", Timke. Er ist von Beruf Bundespolizist. Timke räumte bereits ein, den Haftbefehl auf Facebook weiterverbreitet zu haben.



Unklar ist weiterhin, wer den Haftbefehl gegen einen ausländischen Tatverdächtigen ins Internet gestellt hat. Dies kann laut Gesetz mit bis zu einem Jahr Haft bestraft werden. Die "Bild"-Zeitung meldete inzwischen, ein Dresdner Justizbeamter habe dem Blatt gegenüber die Veröffentlichung zugegeben.



Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer stellt sich am Abend in Chemnitz der Diskussion mit den Bürgern. Die rechtspopulistische Bewegung "Pro Chemnitz" hat zu einer Kundgebung am Rande der Veranstaltung aufgerufen.



Die SPD forderte vor dem Hintergrund der jüngsten rechtsextremen Ausschreitungen in der sächsischen Stadt eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Teile der AfD verträten offen völkisch-nationalistisches Gedankengut und verharmlosten rechtsextreme Gewalt.