Nach der rechtswidrigen Veröffentlichung eines Haftbefehls im Zusammenhang mit dem Totschlag in Chemnitz wird gegen einen Abgeordneten der Bremer Bürgerschaft ermittelt.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, handelt es sich um den Vorsitzenden und Mitbegründer der rechten Wählervereinigung "Bürger in Wut", Timke. Er steht im Verdacht, den Haftbefehl auf Facebook weiterverbreitet zu haben. Timkes Wohnung wurde den Angaben zufolge gestern durchsucht. Den Facebook-Eintrag habe der Abgeordnete inzwischen gelöscht.



Wer den Haftbefehl gegen einen ausländischen Tatverdächtigen ins Internet gestellt hat, ist weiter unklar. Dies ist laut Gesetz verboten und kann mit bis zu einem Jahr Haft bestraft werden. Das zum Teil geschwärzte Dokument war vielfach weiterverbreitet worden - unter anderem vom Chemnitzer Kreisverband der AfD und dem Pegida-Gründer Bachmann.



Der 47-jährige Timke hat 2004 die Wählervereinigung "Bürger in Wut" gegründet und sitzt seit 2008 in der Bremer Bürgerschaft. Seine Tätigkeit als Bundespolizist lässt er wegen seiner politischen Tätigkeit ruhen.