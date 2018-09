Ein Bündnis von Bürgern, Unternehmen und Wissenschaftlern aus Chemnitz hat die Bewohner der Stadt zu mehr Engagement für ein friedliches Miteinander aufgerufen.

Die Stadt könne nicht mit "Hass, Gewalt, Intoleranz und vor allem Wegschauen" leben, hieß es in dem Aufruf, der in mehreren Tageszeitungen veröffentlicht wurde. In den vergangenen Jahren sei aus einer grauen Stadt ein buntes, lebenswertes Chemnitz geworden. Man müsse sich einschalten, damit aus bunt nicht braun werde. Nach den rassistischen Ausschreitungen vom Sonntag und Montag demonstriert heute ein breites Bündnis unter dem Motto "Herz statt Hetze". Die AfD und das fremdenfeindliche Bündnis Pegida haben derweil nach der mutmaßlichen Tötung eines Mannes durch zwei Flüchtlinge dagegen zu einem Schweigemarsch aufgerufen, auch die rechte Organisation Pro Chemnitz will auf die Straße gehen. Die sächsische Polizei hat nach eigenen Angaben Unterstützung aus anderen Bundesländern angefordert und alle verfügbaren Kräfte erhalten.