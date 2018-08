Die Gewaltausbrüche in Chemnitz haben eine breite politische Debatte über Rechtsextremismus, Rechtsstaatlichkeit in Deutschland und Selbstjustiz ausgelöst. In der sächsischen Stadt hatten rechte, rechtsextreme und linke Bündnisse nach der tödlichen Messerattacke auf einen 35-Jährigen erneut zu Demonstrationen und Kundgebungen aufgerufen. Mindestens sechs Menschen wurden verletzt. Die Polizei räumte Personalmangel ein.

Der Generalsekretär der in Sachsen regierenden CDU, Dierks, sagte im Deutschlandfunk, es könne nicht sein, dass eine so schwere Gewalttat wie die, die am Samstag passiert sei, politisch instrumentalisiert werde. Man dürfe auch nicht zulassen, dass gewaltbereite Demonstranten das Bild Sachsens und das der Stadt Chemnitz dominierten. Es gebe das Gewaltmonopol des Staates und es müsse unterbunden werden, dass Leute versuchten, das Recht in die eigenen Hände zu nehmen.



Dierks nahm die sächsische Polizei in Schutz: Es sei gestern nicht damit zu rechnen gewesen, dass innerhalb so kurzer Zeit so viele Leute mit so hohem Gewaltpotenzial in der Stadt aufmarschierten. "Es ist gelungen, Recht und Ordnung durchzusetzen und Schlimmeres zu verhüten." Dierks sieht die Gesellschaft in der Verantwortung, ein Zeichen zu setzen und sich gegen Rechtsextremismus zu positionieren.



"Ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, mit dem Finger auf Sachsen zu zeigen und zu sagen: Die Sachsen haben hier ein Problem."



Dierks betonte, der sächsischen Landesregierung sei klar, dass sie mit Blick auf den Rechtsextremismus vor großen Herausforderungen stehe. Von Verharmlosung könne man nicht sprechen. Es sei auch eine starke gesamtgesellschaftliche Aufgabe, immer wieder deutlich zu machen, dass man solchen Menschen weder die Straße noch den politischen Diskurs überlasse.



Regierungssprecher Seibert hatte zuvor gesagt, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens oder anderer Herkunft nehme die Bundesregierung nicht hin. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer (CDU) nannte die Gewaltaufrufe von Rechtsextremisten nach der tödlichen Messerattacke wörtlich "widerlich". Sachsens Innenminister Wöller, ebenfalls CDU, sprach von einer "neuen Dimension der Eskalation".



In Chemnitz wurden am Abend bei neuerlichen Demonstrationen und Protesten sechs Menschen verletzt. Demonstranten warfen Feuerwerkskörper und andere Gegenständen, dadurch seien einige Menschen verletzt worden, teilte die Polizei Chemnitz auf Twitter mit. Bei einer Kundgebung habe es Hinweise darauf gegeben, dass einige Teilnehmer den Hitlergruß gezeigt haben. Mehrere tausend Menschen waren dem Aufruf verschiedener rechter und auch linker Bündnisse gefolgt, es gab Zusammenstöße. Die Polizei räumte ein, auf einen so starken Zulauf nicht vorbereitet gewesen zu sein.