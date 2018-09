Nach der Gewalttat von Chemnitz kommt aus der CDU-Fraktion im sächsischen Landtag die Forderung nach einem Messerverbot in deutschen Innenstädten.

Als Lehre aus dem tragischen Tod eines Chemnitzers und aus Vorkommnissen in anderen deutschen Städten müsse das Waffenrecht verschärft werden, sagte Fraktionsvize Meyer in Dresden. Er zielt mit dem Vorstoß vor allem auf Migranten. Wörtlich führte Meyer aus: "In unserer Kultur lösen wir Konflikte friedlich." Wer das als Asylbewerber nicht ver stehe, müsse es durch das Gewaltmonopol des Staates lernen. Es brauche im Interesse des gesellschaftlichen Friedens eine Null-Toleranz-Politik gegen kriminelle Asylbewerber. Niemand brauche eine Stichwaffe in einer Fußgängerpassage. Wer damit erwischt werde, müsse bestraft werden.



In Chemnitz war vor knapp zwei Wochen ein 35-jähriger Deutscher erstochen worden. Zwei Asylbewerber kamen in Untersuchungshaft. Nach einem dritten Tatverdächtigen wird gefahndet. Rechtsradikale organisierten an mehreren Tagen Demonstrationen, an denen sich auch Neonazis beteiligten.



