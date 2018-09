Der Obmann der Unionsfraktion im Innenausschuss des Bundestages, Schuster, hat Verfassungsschutzpräsident Maaßen gegen Kritik an dessen Äußerungen zu den Geschehnissen in Chemnitz verteidigt.

Schuster sagte im Deutschlandfunk, er wolle Maaßen keine Absicht unterstellen, die ohnehin überhitzte Debatte um die Gewaltausbrüche in Chemnitz anzustacheln. Allerdings habe Maaßen an dieser Stelle politische Sensibilität vermissen lassen. Er hätte sich vielmehr auf eine faktenbasierte Einordnung der Lage konzentrieren sollen. Den Vorwurf, der Chef des Verfassungsschutzes könnte Sympathien für rechte Tendenzen im Land hegen, hält Schuster für abwegig. Vielmehr habe man es der Behörde zu verdanken, dass man die extremen Szenen des Landes sehr gut kenne.



Schuster ist Obmann der Unionsfraktion im Innenausschuss des Bundestages. Der Das Gremium will Maaßen in einer Sondersitzung zu seinen Aussagen über die Vorfälle in Chemnitz befragen. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz hatte der "Bild"-Zeitung gesagt, es lägen keine belastbaren Informationen vor, dass es in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer gegeben habe. Zudem zweifelte er die Echtheit eines Videos an, auf dem Übergriffe auf einen Migranten zu sehen sind.