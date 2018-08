Vertreter der Stadt Chemnitz haben schockiert auf die gestrigen Vorfälle dort reagiert.

Ein Sprecher der Stadt sagte der "Mitteldeutschen Zeitung", man sei erschrocken über die Menschenansammlungen. Rund 800 Personen - darunter offenbar Rechtsextreme - waren durch die Straßen gezogen und hatten Medienberichten zufolge auch ausländerfeindliche Parolen skandiert. Im Internet kursieren Videos, die Übergriffe auf Migranten in Chemnitz zeigen sollen. Oberbürgermeisterin Ludwig sagte dem MDR, es sei schlimm, dass Leute sich versammelten und Menschen bedrohten.



Das Stadtfest vom Wochenende wurde vorzeitig beendet. Hintergrund der Ereignisse ist ein gewaltsamer Streit in der Nacht auf Sonntag. In der Folge war ein 35-Jähriger seinen Verletzungen erlegen. In die Auseinandersetzung waren nach Polizeiangaben Personen unterschiedlicher Nationalitäten verwickelt.



Die Linken-Bundestagsabgeordnete Renner erklärte auf Twitter, ein Mord werde für rassistische Ausschreitungen instrumentalisiert. Sie brachte ein Versammlungsverbot ins Gespräch. Für heute haben sowohl linke als auch rechte Gruppen in Chemnitz zu weiteren Kundgebungen aufgerufen.