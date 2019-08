In Chemnitz haben sich ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke einige hundert Menschen an einer rechtsextremen Kundgebung beteiligt.

Dazu aufgerufen hatte das Bündnis "Pro Chemnitz". Am Gegenprotest beteiligten sich ebenfalls einige hundert Personen. Außerdem gab es in der Stadt ein Bürgerfest und eine Gewerkschaftsveranstaltung. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot im Einsatz.



Morgen vor einem Jahr war am Rande des Chemnitzer Stadtfestes ein Deutscher erstochen worden. Die Tat hatte rechte Demonstrationen und rassistische Übergriffe ausgelöst. Ein Syrer wurde am Donnerstag wegen des Angriffs zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt.