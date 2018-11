Bei einem erneuten Besuch in Chemnitz hat Bundesfamilienministerin Giffey weitere Unterstützung für das zivilgesellschaftliche Engagement in der Stadt angekündigt.

So werde die Bundesregierung die finanzielle Hilfen für die Initiative "Partnerschaft für Demokratie Chemnitz" ausweiten, sagte die SPD-Politikerin. Insgesamt seien in diesem Jahr 3,2 Millionen Euro zur Demokratieförderung nach Chemnitz geflossen, und dies werde man im kommenden Jahr beibehalten. Sie betonte, Hass und Hetze etwas entgegenzusetzen sei aber eine Aufgabe überall in Deutschland.



In Chemnitz war es Ende August zu fremdenfeindlichen Protesten gekommen. Auslöser war der Tod eines 35-Jährigen, der vermutlich von Asylbewerbern erstochen wurde. Giffey hatte die sächsische Stadt daraufhin schon einmal besucht. Bundeskanzlerin Merkel will Mitte des Monats nach Chemnitz kommen.