Die Veröffentlichung eines Haftbefehls zur tödlichen Messerstecherei in Chemnitz geht offenbar auf einen sächsischen Justizbediensteten zurück.

Bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden habe sich der Verdacht gegen den Beamten derart erhärtet, dass er vom Dienst suspendiert worden sei, teilte das sächsische Justizministerium mit. Von der Staatsanwaltschaft hieß es, der Mann habe die Tat gestanden.



Sachsens Justizminister Gemkow nannte die Weitergabe von vertraulichen Dokumenten eines Strafverfahrens verantwortungslos. Die Veröffentlichung des Haftbefehls könne die Ermittlungen erschweren und im schlimmsten Fall den Erfolg eines Ermittlungsverfahrens gefährden.



Der Haftbefehl betrifft einen von zwei Migranten, die verdächtigt werden, am Wochenende einen Mann erstochen zu haben. Fotos des Dokuments waren in sozialen Netzwerken aufgetaucht und weiterverbreitet worden. Unter anderem veröffentlichte es der Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft, Timke, auf seiner Facebook-Seite. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf.



Sachsens Ministerpräsident Kretschmer nimmt heute im Stadion von Chemnitz an einem Bürgerdialog teil. Parallel dazu gibt es wieder eine rechte Kundgebung, nur wenige Meter vom Stadion entfernt. Zur Sicherung beider Veranstaltungen wird die sächsische Polizei von Beamten aus mehreren Bundesländern sowie der Bundespolizei unterstützt.