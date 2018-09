Nach dem offiziellen Ende der Demonstrationen in Chemnitz ist es zu Ausschreitungen gekommen. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, gingen Kleingruppen von Störern beider politischer Lager in Bahnhofsnähe gegeneinander vor. Kräfte der Bundespolizei seien dort im Einsatz.

Am Abend hieß es dann, die meisten Demonstranten seien friedlich abgereist, ein Teil der Beamten werde abgezogen. Die Polizei sei aber die ganze Nacht über mit Streifen in Chemnitz präsent.



Tagsüber hatte es Kundgebungen von Anhängern rechter Gruppierungen und der AfD sowie von Gegendemonstranten gegeben. Daran beteiligten sich jeweils mehrere tausend Menschen. Zu der Demonstration unter dem Motto "Herz statt Hetze" gegen Rassismus kamen auch Spitzenpolitiker von SPD, Linken und Grünen. Rund 70 Vereine, Organisationen und Parteien hatten dazu aufgerufen.



Vor knapp einer Woche war es bei Aufmärschen rechter Schlägertrupps in der Stadt zu rassistischen Ausschreitungen gekommen. Vorausgegangen war die Tötung eines Mannes beim Chemnitzer Stadtfest. Ein Mann aus Syrien und einer aus dem Irak befinden sich wegen Tatverdachts in Untersuchungshaft.