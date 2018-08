Niedersachsens Innenminister Pistorius, SPD, hat davor gewarnt, die Ausschreitungen in Chemnitz kleinzureden.

Er erklärte per Facebook, es dürfe keine Beschwichtigungen und keine Relativierungen geben. Deutschland gehöre nicht einer verblendeten nationalistischen, fremdenfeindlichen, tumben Minderheit, die in Chemnitz ihre denkbar hässlichste Fratze gezeigt habe, so Pistorius.



Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Caffier, CDU, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Verantwortlichen hätten die Brisanz der Lage offensichtlich falsch eingeschätzt. Als zuständiger Innenminister dürfe man nicht die Augen vor der Realität verschließen. Rechtsextremismus müsse bekämpft werden.



An zwei Tagen hatte es rechtsextreme Demonstrationen in Chemnitz gegeben, dabei kam es zu fremdenfeindlichen Angriffen. Die Polizei räumte ein, nicht in ausreichender Stärke vor Ort gewesen zu sein.